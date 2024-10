Kamala Harris nelle zone colpite dall’uragano Helene: in arrivo aiuti

In Georgia: “Impegnate risorse per coprire il 100% dei costi locali”

Meadowbrook (Georgia, Usa), 3 ott. (askanews) – La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, si è recata in Georgia per vedere in prima persona gli ingenti danni e lo scenario di distruzione causato dal passaggio dell’uragano Helene e per incontrare i residenti di Meadowbrook, quasi completamente devastato.”Il presidente Biden e io abbiamo prestato molta attenzione fin dall’inizio a ciò che dobbiamo fare per assicurarci che le risorse federali arrivino a terra il più rapidamente possibile”, ha dichiarato la vicepresidente e candidata dem alla Casa Bianca, annunciando: “Il presidente ha approvato la richiesta del governatore di un rimborso federale del 100% dei costi locali. Sindaco, come lei ha sottolineato, l’onere per i governi locali, compreso il governo statale, è immenso, quindi l’annuncio di oggi e la messa a disposizione di risorse dedicate per coprire il 100% dei costi locali avranno un impatto enorme sulla nostra capacità di portare soccorso alle persone il più rapidamente possibile”.