ROMA – Kamala Harris può sorridere a tre settimane dall’ufficializzazione della sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. La sostituta di Biden vola nei sondaggi e supera Donald Trump in tre Stati prima in bilico. A riferirlo è uno studio fatto dal New York Times. Si tratta di Wisconsin, Pennsylvania e Michigan. Tasselli chiave nella corsa alla Casa Bianca.

Gli elettori considerano Harris “più intelligente” e “caratterialmente più adatta” alla guida del Paese, mentre Trump viene adesso giudicato per il suo “atteggiamento irrispettoso”. D’altronde, i numerosi attacchi all’avversaria denotano un senso di spaesamento nell’ex presidente che sta vivendo le tre peggiori settimane di questa campagna. Fonti lo raccontano “confuso, arrabbiato e sempre di cattivo umore”. Il tycoon “non sa come affrontare” Harris. Intanto, gli occhi sono puntati sul 10 settembre quando andrà in scena il primo faccia a faccia tra i due contendenti.

L’articolo Kamala Harris vola nei sondaggi: ha superato Donald Trump in tre Stati chiave proviene da Agenzia Dire.

