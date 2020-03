Kane, che assist alla Juve: “Senza trofei vado via dal Tottenham”

​Harry Kane apre per la prima volta al suo addio al Tottenham. Il centravanti inglese, finito nel mirino della ​Juventus, ha rilasciato un’intervista sulla pagina Instagram di Sky Sports Uk, parlando anche del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni: “Amo gli Spurs, gli amerò sempre – le sue parole – ma ho sempre detto che se sentirò che non andiamo nella direzione corretta allora non sono una di quelle persone che resta per il semplice fatto di farlo. Sono un calciatore ambizioso e voglio… continua a leggere sul sito di riferimento