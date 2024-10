Kashmir al voto, il primo governo regionale sotto Nuova Delhi

Nel 2019 l’India guidata da Modi ha abolito la parziale autonomia

Roma, 1 ott. (askanews) – Nel Kashmir amministrato dall’India i cittadini sono in fila per votare per il terzo e ultimo turno elettorale per eleggere il primo governo da quando il territorio conteso, ufficialmente denominato Jammu e Kahsmir, è stato portato sotto il controllo diretto di Nuova Delhi.Il governo del primo ministro nazionalista indù Narendra Modi ha cancellato la semiautonomia del Kashmir indiano nel 2019, una decisione confermata dalla Corte suprema indiana a dicembre 2023 e accompagnata da arresti di massa e interruzione delle comunicazioni in un territorio teatro di insurrezione da decenni.