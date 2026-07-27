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Kate Bush, centinaia in rosso ballano sul porto di Folkestone
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Kate Bush, centinaia in rosso ballano sul porto di Folkestone

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Nel Kent il raduno ispirato al video di Cime tempestose

Folkestone (Inghilterra), 27 lug. (askanews) – Centinaia di persone vestite di rosso si sono ritrovate sul molo di Folkestone, nel sud-est dell’Inghilterra. Hanno ricreato i gesti di Wuthering Heights (Cime tempestose), il brano di Kate Bush uscito nel 1978 e diventato un video di culto.L’evento fa parte del The Most Wuthering Heights Day Ever, il raduno globale in cui i fan ballano insieme sulle note della cantante britannica.Sul molo, tra vento e abiti rossi, i partecipanti hanno provato e ripetuto la coreografia davanti al mare. “Mi ha emozionato. Ballavo con mia moglie – dice un partecipante -. Veniamo ogni anno, ci piace molto. È stata una giornata fuori, una bella giornata fuori”.”La prima prova è stata un po’ spaventosa, perché non ci eravamo resi conto che fosse così complicata – aggiunge una signora di Folkestone -. Alcune parti sono piuttosto difficili, ma abbiamo partecipato a diverse prove e poi la sera guardavamo il video su YouTube a casa e ballavamo in salotto. Credo che i vicini possano pensare che siamo un po’ matti”. Toby Cotton, organizzatore del The Most Wuthering Heights Day Ever 2026: “Kate Bush è iconica, ma credo che alla gente piaccia fare qualcosa di divertente insieme, in tanti. È una di quelle cose virali. Non ho il tempo né l’energia per fare molto marketing, ma si promuove da sola, perché il divertimento è contagioso, no? È proprio per questo che funziona”.

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