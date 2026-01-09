kate-middleton-compie-44-anni,-la-cena-in-famiglia-e-i-regali-‘divertenti’

(Adnkronos) –

La principessa del Galles compie oggi 44 anni e probabilmente inizierà il nuovo anno con festeggiamenti in famiglia. L’ex maggiordomo reale Grant Harrold ha rivelato in un’intervista a Heart Bingo come la famiglia reale festeggia i propri compleanni, fornendo alcuni indizi su come potrebbe essere la festa per la principessa Kate. Innanzitutto, Harrold ha previsto “più una cena intima in famiglia” che una festa su larga scala. La principessa Kate e il principe William sono noti per godersi momenti di intimità con la famiglia, in particolare con i loro figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

“Tutti i compleanni reali vengono sempre festeggiati, anche se non si tratta di grandi festeggiamenti”, ha detto Harrold. “Quando lavoravo per il re, organizzava una cena privata. Non era una grande riunione di famiglia, era solo una cena privata. Posso quasi garantire che il re organizzerà comunque una festa di compleanno per sua nuora. È possibile che si svolga il giorno stesso del compleanno, a meno che William non abbia organizzato qualcosa in privato”, ha continuato.

Per quanto riguarda i regali, Harrold fa notare che i reali amano le sorprese divertenti: “Kate potrebbe ricevere qualcosa di un po’ divertente perché ai reali piace fare regali così. Mentre ci sono un paio di opzioni per i regali da parte di William: potrebbe trattarsi di gioielli o di qualcosa che le serve per la casa, o potrebbe essere un mix di entrambi”. Qualcosa per l’arredamento della casa sarebbe un regalo appropriato, dato che il principe e la principessa del Galles si stanno attualmente ambientando nella loro nuova “casa per sempre”. La famiglia si è trasferita da qualche mese a Forest Lodge, una proprietà a Windsor Great Park più grande di quella dove abitavano prima e che continuerà a essere la loro base anche quando William diventerà re. Secondo Harrold, “William potrebbe regalare anche un viaggio a Kate, dato che alla coppia piace trascorrere del tempo lontano da casa”.