Katia Follesa bacia Simon Le Bon a Sanremo: “Che cazzarola, aspettavamo tutte da 39 anni”

BOLOGNA – A 40 anni dalla precedente partecipazione al festival, i Duran Duran hanno fatto cantare il teatro Ariston e tutta la platea con i loro successi. Ma soprattutto sono stati protagonisti di una gag con la comica Katia Follesa, co conduttrice insieme a Carlo Conti nella terza serata. Dopo che la band inglese si è esibita nei principali successi (tra cui ”Invisible”, ”Notorious” e ”Ordinary world” e poi ”Psycho killer’ suonato con la bassista dei Maneskin Victoria De Angelis), lei è spuntata dalla platea vestita da sposa agitando il cartello “Sposerò Simon Le Bon” (citando il celebre romanzo e poi film) e gridando “Simon, aspet me!”.

“Simone, sposami!” grida Katia Follesa, proprio come per anni hanno fatto le ragazzine scatenate ai concerti dei Duran Duran, dove gli occhi delle fan erano tutti, da sempre considerato un irresistibile sex symbol. “Devi aspettare un po’”, risponde Simon accennando un sorriso un po’ forzato. Poi si fa intervistare da Conti e canta ancora (questa volta “Wild boys”). Poi, però, Katia Follesa riesce ad arrivare sul palco, correndo, proprio mentre il cantante britannico se ne sta andando. “Aspet me!”, ripete ancora. Lo raggiunge. “Mi vuoi sposare?”, chiede la comica. “Mi piacerebbe sposarti ma mia moglie mi uccide”, risponde lui. “Io ti amo da tanto: kiss me!”, insiste Follesa. E scatta un bacio a stampo, bocca sulla bocca, nel tripudio generale del pubblico. Subito dopo la gag prosegue e Katia Follesa, appena Simone Le Bon è uscito di scena, dice a Conti: “Vi rendete conto che cazzarola è successo? Mi sono quasi limonata Simon Le Bon!”. Qualche minuto più tardi dirà di averlo fatto a nome di tutte le donne che “aspettavano questo momento da 39 anni”. E in platea, al sondaggio di Carlo Conti, rispondono veramente in tante alzando le mani”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

“SPOSERÒ SIMON LE BON”

‘Sposerò Simon Le Bon: Confessioni di una sedicenne innamorata persa dei Duran Duran” è un romanzo scritto nel 1985 da Clizia Gurrado, che al tempo aveva solo 16 anni. Divenne un caso letterario e dal romanzo venne ricavato anche un film, che ebbe grandissimo successo e divenne in breve tempo un best seller. Di fatto il boom di libro e film sono dovuti al fatto che quello che questa ragazzina di appena 16 anni scrisse nero su bianco (a partire dal geniale titolo) era un sentire che accomunava un’intera generazione di ragazzine, impazzite per il loro idolo e per quella band che, negli anni ’80, era la più famosa e rivoluzionaria in assoluto.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it