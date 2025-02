Ke Huy Quan lascia le impronte sull’Hollywood Boulevard con i Goonies

L’attore premio Oscar con i colleghi del film cult anni ’80

Los Angeles, 4 feb. (askanews) – L’attore statunitense Ke Huy Quan ha impresso le impronte delle sue mani e dei piedi nel cemento durante una cerimonia davanti al Chinese Theater di Hollywood Boulevard, un riconoscimento per la sua lunga carriera nel cinema. Ke Huy Quan ha iniziato da giovane recitando in “Indiana Jones e il Tempio Maledetto” e “I Goonies” negli anni ’80 per poi arrivare a conquistare l’Oscar come miglior attore non protagonista con “Everything Everywhere All at Once” nel 2023.A festeggiarlo, oltre alla famiglia, c’erano anche i colleghi attori de “I Goonies” Josh Brolin, Corey Feldman, Jeff Cohen, Kerri Green e lo sceneggiatore Chris Columbus. Nato a Saigon, Ke Huy Quan si è poi trasferito da piccolo negli Usa con la famiglia di origine cinese che ha chiesto asilo politico. È stato il primo attore bambino di origine asiatica ad ottenere successo nel cinema americano.