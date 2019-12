Kean, Ancelotti non ha dubbi: “Ha la stoffa giusta”

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista in merito alla sua avventura all’Everton. L’ex Napoli ha parlato anche di un calciatore che era in orbita Napoli: Moise Kean. Il pensiero è riportato da gianlucadimarzio.com.

Ancelotti: “Kean è giovane, ma ha le qualità giuste per fare bene”

L’aspettativa per lui è molto alta ma ha 19 anni, dobbiamo essere un po’ più calmi e pazienti con lui. Ha le giuste qualità per diventare un attaccante della Premier League ma, come ho detto, ci vuole tempo perché ha 19 anni, è in un nuovo paese, con nuovi compagni di squadra e un nuovo allenatore. Dobbiamo lavorare con lui, cercare di migliorarlo… anche lui però deve essere paziente. Non importa se giochi o non giochi, devi provare ad usare questo momento per migliorare te stesso ogni singolo giorno. A Parma è successa la stessa cosa. Avevo molti giovani giocatori che sono diventati giocatori fantastici. Thuram, Crespo, Cannavaro… Penso che la qualità dei giovani giocatori qui sia davvero buona. Non voglio dimenticare nessuno ma pensate a Holgate, Kean, Calvert-Lewin, Tom Davies. Secondo me possono diventare giocatori fantastici”

