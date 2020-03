Kean fatica ad imporsi all’Everton: la Juve ci ha visto ancora una volta lungo?

​1 gol e 2 assist in 26 apparizioni tra tutte le competizioni, è questo il bottino raccolto fino a qui in questa stagione da Moise Kean con la maglia dell’Everton. La giovane punta classe 2000 non sta vivendo un’annata positiva e i numeri in questo senso lo confermano: le aspettative su di lui erano ben più alte. Sbarcato all’Everton in questa stagione per ben 27.5 milioni di euro dalla ​Juventus, l’attaccante sta faticando ad imporsi. Il calcio inglese è molto diverso da quello italiano e… continua a leggere sul sito di riferimento