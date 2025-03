“Kennedy è irresponsabile e pericoloso”: si dimette il responsabile dei vaccini della Food and Drug Administration americana

ROMA – Il dottor Peter Marks, principale responsabile della Food and Drug Administration per i vaccini, si è dimesso venerdì sotto pressione, denunciando l’approccio del Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. sui vaccini come “irresponsabile e un pericolo per la popolazione”.

“È diventato chiaro che la verità e la trasparenza non sono una priorità del segretario, ma piuttosto desidera una conferma subordinata delle sue informazioni errate e delle sue bugie”, ha scritto Marks a Sara Brenner, commissario facente funzione dell’agenzia. In un’intervista ha rincarato la dose: “A quest’uomo non importa della verità. Gli importa di ciò che gli porta seguaci”.Secondo fonti vicine alla questione, Marks si è dimesso dopo essere stato convocato dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani con un ultimatum: dimissioni o licenziamento.Marks guidava il Center for Biologics Evaluation and Research della FDA, che sovrintende alla sicurezza dei vaccini e di terapie biologiche avanzate. Durante la pandemia di Covid, era stato una figura chiave, sebbene criticata per eccessiva indulgenza verso le aziende farmaceutiche.La sua supervisione sui vaccini lo ha posto in rotta di collisione con Kennedy, che dal 13 febbraio ha emanato direttive mirate a smantellare decenni di politiche sulla sicurezza vaccinale. Kennedy ha promosso alternative ai vaccini, come la vitamina A contro il morbillo, e ha nominato un analista vicino al movimento anti-vaccino per indagare su presunti legami tra vaccini e autismo.”Minare la fiducia nei vaccini consolidati che hanno soddisfatto gli elevati standard di qualità, sicurezza ed efficacia in vigore da decenni presso la FDA è irresponsabile, dannoso per la salute pubblica e un chiaro pericolo per la salute, la sicurezza e la protezione della nostra nazione”, ha scritto Marks.Kennedy ha annunciato l’intenzione di creare un’agenzia per i danni da vaccino all’interno dei CDC, dichiarando che avrebbe portato “la scienza gold-standard” nel governo federale.Un portavoce dell’HHS ha dichiarato che Marks non avrebbe avuto posto nella FDA se non si fosse impegnato per la trasparenza. Marks, nella sua lettera, ha sottolineato l’importanza dei vaccini nel contenere malattie come il morbillo, che “ha ucciso più di 100.000 bambini non vaccinati l’anno scorso in Africa e Asia”. Ha affermato di aver tentato di collaborare con Kennedy per ripristinare la fiducia nei vaccini, senza successo.”Ho fatto tutto il possibile affinche questa amministrazione collaborasse con loro nel tentativo di ripristinare la fiducia nei vaccini”, ha detto Marks. “È diventato chiaro che non era quello che volevano”.Lasciare la FDA, ha aggiunto, è stato come “un peso sollevato da me, perché mi trovavo in un ambiente in cui la situazione stava precipitando sempre più nel pericolo”.Ellen V. Sigal, fondatrice di Friends of Cancer Research, ha dichiarato che la leadership di Marks è stata “determinante nel guidare l’innovazione medica e garantire che i trattamenti salvavita raggiungano i pazienti che ne hanno più bisogno”.Durante la pandemia, Marks ha gestito le decisioni critiche sui vaccini anti-Covid, contribuendo all’iniziativa Operation Warp Speed. Nel 2022 ha guidato l’approvazione dei vaccini per i bambini sotto i 5 anni, dichiarando: “Dobbiamo stare attenti a non diventare insensibili al numero di decessi pediatrici a causa dell’enorme numero di decessi di anziani qui”.Peter Hotez, esperto di vaccini del Baylor College of Medicine, ha definito Marks “uno degli eroi della pandemia”.Alla FDA, tuttavia, non tutti lo sostenevano. Due alti funzionari del suo team vaccini si dimisero nel 2021 per il ruolo di Marks nell’accelerare l’autorizzazione del vaccino Pfizer e delle dosi di richiamo.Mentre Kennedy spinge per ulteriori studi sui danni da vaccino, Michael Osterholm, direttore del Center for Infectious Disease Research and Policy dell’Università del Minnesota, avverte che questo potrebbe distorcere la percezione del rischio.Marks ha concluso la sua lettera con una speranza: “Che nei prossimi anni l’assalto senza precedenti alla verità scientifica giunga al termine, affinche i cittadini possano beneficiare appieno dei progressi della scienza medica”.

