kenya,-folla-inferocita-a-nairobi:-trovati-9-cadaveri-in-discarica

La polizia ha sparato gas lacrimogeni e proiettili di gomma

Roma, 12 lug. (askanews) – Una folla di curiosi si è radunata in una discarica di Nairobi, capitale del Kenya, dopo che la polizia ha dichiarato di aver avviato un’indagine in seguito alla scoperta nel sito di diversi corpi, almeno 9, avvolti in teli di plastica e appartenenti sia a uomini che a donne.La polizia ha sparato brevemente gas lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere la folla inferocita in una stazione di polizia vicino al luogo del macabro ritrovamento a Mukuru, nel sud della capitale, secondo un giornalista dell’AFP.