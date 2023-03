Kenya, Ruto auspica più imprese italiane nell’hub Konza Technopolis

Situato a sud-est di Nairobi per sostenere piano sviluppo Vision 2030

Roma, 14 mar. (askanews) – Sono già diverse le aziende italiane presenti nel progetto Konza Technopolis, l’hub tecnologico progettato dal governo del Kenya nell’ambito del piano di sviluppo Vision 2030, e il presidente William Ruto auspica che la visita del presidente Sergio Mattarella “susciti maggiore interesse in questo grande progetto pieno di opportunità”.

Riferendo su Twitter dell’incontro avuto oggi con Mattarella, Ruto ha scritto: “Kenya e Italia daranno priorità alla rimozione delle barriere non tariffarie per aumentare il commercio e gli investimenti. In particolare, avvieremo i negoziati su un accordo per porre fine alla doppia tassazione. Questo stimolerà gli investimenti delle imprese italiane in Kenya, migliorerà la bilancia commerciale tra i nostri Paesi e creerà maggiori opportunità economiche per la nostra gente”.

Quindi ha aggiunto: “Il Kenya apprezza l’interesse dimostrato dagli investitori italiani per Konza Technopolis, dove si sono già insediate diverse imprese italiane. Speriamo che questa visita susciti più interesse da parte degli investitori in questo grande progetto pieno di opportunità”.

L’hub tecnologico, situato circa 60 chilometri a sud-est di Nairobi, mira a sostenere l’obiettivo del Kenya di raggiungere lo status di Paese a reddito medio entro il 2030.

