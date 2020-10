AGI – Kenzo Takada, primo stilista giapponese ad essersi stabilito a Parigi all’inizio degli anni settanta – meglio noto come Kenzo – è morto all’American Hospital di Neuilly-sur-Seine, a 81 anni, a causa delle complicazioni derivanti dal Covid-19. Kenzo era uno dei designer più fantasiosi del mondo e, per fortuna, non si è mai preso troppo sul serio.

Nel 1973, la sua sfilata a Parigi era esattamente ciò di cui il mondo della moda aveva bisogno per distrarre la mente di tutti dai blue jeans e da Levi-Strauss. Nella moda le cose succedono così, per caso o per necessità,

L'articolo Kenzo è morto a 81 anni per le complicazioni collegate al Covid-19

