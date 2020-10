Frank Kessie, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di BBC Sport Africa prima della sfida contro la Roma in merito anche al suo futuro. Il calciatore infatti è stato accostato mesi fa anche al Napoli. Di seguito le sue parole.

Kessie: “Mai pensato di lasciare il Milan”

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

A 23 anni mi sento già un veterano nel gruppo e devo dare l’esempio ai più giovani. Vestire questa maglia è un onore, ma anche una grande responsabilità. L’affetto dei tifosi è incredibile, ci hanno dato una grossa carica prima della gara contro l’Inter. Futuro? Non ho mai pensato di lasciare il club rossonero, nessuno della società mi ha mai chiesto di andare via. Vestire questa maglia per me è motivo di orgoglio, è come una seconda pelle.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Kessie spegne i rumors: “Mai pensato di lasciare il Milan” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento