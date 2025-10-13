lunedì, 13 Ottobre , 25

Khan Younis, folla attende il rilascio dei prigionieri palestinesi

Davanti all’ospedale Nasser

Khan Younis, 13 ott. (askanews) – I veicoli della Croce Rossa sono parcheggiati fuori dall’ospedale Nasser di Khan Younis, a Sud della Striscia di gaza, dove palestinesi e sostenitori di Hamas si stanno radunando in attesa del rilascio dei prigionieri.In base alla prima parte dell’accordo di cessate il fuoco degli Stati Uniti, insieme al ritorno di 20 ostaggi vivi rapiti durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, Israele dovrà rilasciare circa 2.000 prigionieri palestinesi.

