venerdì, 3 Ottobre , 25
khan-younis,-gazawi-si-affollano-per-ricevere-un-pasto-caldo
Khan Younis, gazawi si affollano per ricevere un pasto caldo

Khan Younis, gazawi si affollano per ricevere un pasto caldo

Video NewsKhan Younis, gazawi si affollano per ricevere un pasto caldo
Redazione-web
Di Redazione-web

Mentre Trump dà l’ultimatum ad Hamas per accettare il piano di pace

Roma, 3 ott. (askanews) – Gazawi si affollano per ricevere un pasto caldo a un punto di distribuzione a Khan Younis, a Sud della Striscia di Gaza, dove volontari locali, insieme a un’associazione turca, hanno allestito una cucina di beneficenza.Dopo il blocco delle navi della Flotilla con gli aiuti per la popolazione affamata, nel mondo, dall’Italia alla Germania, sono state indette manifestazioni di protesta con migliaia di persone scese in piazza contro Israele.Intanto, il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha lanciato un ultimatum ad Hamas sul social Truth per una risposta sul piano di pace per la Striscia di Gaza: “Rilasciate gli ostaggi, tutti, compresi i corpi di quelli che sono morti, ora! – ha scritto – un accordo deve essere raggiunto con Hamas entro domenica sera alle 18:00, ora di Washington, D.C.” L’ultimatum scadrà a mezzanotte in Italia.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.