Kia alza target 2030: ricavi +84%, vendite a 4,3 mln auto (+34%)

Focus su elettrificazione: 1,6 mln saranno elettriche (+33%)

Milano, 5 giu. (askanews) – Kia aggiorna i target finanziari e la strategia “Plan S” del 2020, aumentando il focus sull’elettrificazione. Le novità sono state presentate durante il Ceo Investor Day tenutosi a Seoul, in Corea. L’obiettivo di vendita annuale per il 2030 è ora di 4,3 milioni di veicoli (+34,4%), di cui 2,38 milioni saranno elettrificati. Anche gli obiettivi finanziari sono stati rivisti al rialzo con ricavi attesi a 160 trilioni di won nel 2030 (+84% rispetto al 2022), utile di 16 trilioni di won (+122%) e un margine operativo del 10% (+1,6%). Gli investimenti fino al 2027 sono nell’ordine di 32 trilioni di won.

Il brand sud coreano punta a diventare leader nei veicoli elettrici aumentando la percentuale di vendita di auto elettrificate al 55% (2,38 milioni di unità) nel 2030. Si tratta di un aumento del 7,5% (300mila unità) rispetto all’obiettivo del 2030 annunciato nel 2022, mentre le vendite a livello globale di veicoli elettrificati sono previste in aumento del 15,5% (320.000 unità).

“Nel 2021 Kia ha avviato una trasformazione radicale che ha interessato il nome aziendale, il logo, il prodotto e il design, nonché l’intera strategia aziendale. Di conseguenza, il valore del nostro brand è migliorato in modo significativo, aiutandoci a vincere numerosi premi come il “Car of the Year” in mercati strategici”, ha dichiarato Ho Sung Song, presidente e Ceo di Kia.

Fra gli obiettivi rivisti al rialzo, c’è l’aumento a 1 milione di unità del numero di veicoli elettrici per il 2026 e a 1,6 milioni di unità per il 2030, per un +25% e +33% rispetto agli obiettivi annunciati nel 2022.

Entro il 2027 verrà completata la line up dei veicoli elettrici che saliranno a 15, compreso EV9, appena presentato. Si tratta di un modello in più rispetto ai “14 veicoli entro il 2027” annunciati l’anno scorso.

La strategia aziendale prevede di estendere le nuove tecnologie e le funzioni di connettività a tutta la gamma dal 2025, dando la possibilità ai clienti di aggiornare e ottimizzare le prestazioni del veicolo over the air (OTA).

Per quanto riguarda la tecnologia di guida autonoma, EV9 presenterà HDP (Highway Drive Pilot), un sistema di guida autonoma di livello tre, che consente al conducente in condizioni specifiche di utilizzare il veicolo “hands-off”. Kia programma di introdurre nel 2026 la tecnologia HDP2 per la guida “eyes-off” in situazioni specifiche.

Il CEO Investor Day 2023 è stata l’occasione per illustrare anche la strategia sui purpose-built vehicle (PBV). E’ in programma per il 2025 il lancio di un modello PBV di medie dimensioni, realizzato nell’impianto di produzione di Hwaseong, dove sarà prodotta una gamma completa di PBV, incluso un taxi robot a guida autonoma. Kia, inoltre, ha in programma di introdurre una piattaforma dati integrata per fornire servizi personalizzati utilizzando il sistema Advanced Air Mobility (AAM) e la robotica di Hyundai.

