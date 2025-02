Kia: EV Day in Spagna il 27 febbraio, al debutto EV4, PV5, e EV2

Gruppo coreano darà aggiornamenti su strategia elettrificazione

Milano, 13 feb. (askanews) – Kia terrà l’EV Day 2025 il 27 febbraio alla Tarraco Arena a Tarragona, in Spagna. Sulle orme del Kia EV Day 2023 in Corea, saranno presentati gli ultimi modelli elettrici, concept e tecnologie del brand coreano.

Il Kia EV Day 2025 segnerà il debutto mondiale di Kia EV4, svelata in forma di concept al primo EV Day del brand, e di Kia PV5, il primo modello PBV di Kia, esposto come concept al Consumer Electronics Show (Ces) del 2024 a Las Vegas.

Kia presenterà anche il Concept EV2, una vettura elettrica compatta, ultima arrivata all’interno della famiglia EV di Kia. Ogni veicolo ha un’estetica ispirata alla filosofia di design Opposites United di Kia, con uno sguardo alle caratteristiche uniche di Kia EV4, PV5 e Concept EV2.

Kia condividerà la strategia per la piattaforma Pbv, con dettagli su attività, visione e gamma di prodotti per supportare il lancio di PV5.

Il top management di Kia oltre a presentare EV4, PV5 e Concept EV2, rivelerà aggiornamenti sulla strategia di elettrificazione.