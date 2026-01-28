mercoledì, 28 Gennaio , 26
Kiev al buio e al freddo, gli anziani resistono senza riscaldamento

Colpiti elettricità e sistemi di riscaldamento: pensionati al gelo

Kiev, 28 gen. (askanews) – Attacchi russi contro le infrastrutture elettriche e di riscaldamento hanno riportato Kiev nel buio e nel gelo. Con temperature sotto lo zero, migliaia di anziani vivono senza elettricità né riscaldamento e ricorrono a soluzioni di fortuna per superare l’inverno.”Aiutiamo persone anziane che vivono da sole e in condizioni economiche difficili, con pensioni molto basse. Le sosteniamo con pacchi alimentari, beni di prima necessità e kit per il freddo. E cerchiamo di rispondere anche ad altri bisogni”, spiega Alina Diatchenko, volontaria, direttrice di programma della fondazione Starenki. “Quando arriviamo, ci fermiamo anche a parlare. È molto importante: non solo il cibo, ma l’attenzione. Anche solo dieci o quindici minuti per chiedere come stanno. Per molti anziani siamo l’unica persona che vedono da tempo”.”Queste sono le borse dell’acqua calda. Mi vesto molto pesante, a strati, con due o tre maglioni – dice Esfir Roudminska, pensionata, 88 anni – E Galochka, l’assistente sociale, cambia l’acqua calda ogni due ore. È così che riesco a scaldarmi”.Natalia Shevchenko, pensionata, 75 anni: “Mi metto un maglione, una giacca e resto seduta. Di notte uso cinque coperte. Girarsi è difficile, ma almeno si resta al caldo”.”L’acqua è stata tagliata, non c’è riscaldamento e non c’è elettricità- aggiunge Evguénia Iaromina, pensionata, 89 anni – E adesso hanno iniziato anche a ridurre molto l’illuminazione”.

