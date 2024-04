kiev-lamenta-forniture-tecnologiche-occidentali-nelle-armi-russe

Durante visita del neo-ministro degli Esteri francese Séjourné

Kiev, 13 gen. (askanews) – “Nei missili russi che volano sulla testa degli ucraini abbiamo già trovato molti componenti prodotti in Occidente. Secondo un recente rapporto della Kyiv School of Economics e del gruppo Yermak-McFaul, il 44% di tutti i componenti elettronici utilizzati nelle armi russe sono sviluppati da aziende occidentali”. A denunciarlo è il ministro degli Esteri dell’Ucraina Dmytro Kuleba, che lo ha detto in occasione della visita a Kiev del nuovo ministro degli Esteri francese Stéphane Séjourné.”Sia detto per inciso, la Francia in questa vicenda è il paese di cui possiamo lamentarci di meno – ha precisato Kuleba – ma come membro dell’Unione Europea, come membro del Gruppo dei Sette, voglio cogliere questa opportunità per chiedere a tutti i Paesi del Gruppo dei Sette e dell’Unione Europea di ascoltare finalmente l’Ucraina e di intraprendere un’azione decisiva, per bloccare la fornitura alla Russia di beni contenenti questi componenti.Séjourné da parte sua ha ribadito l’appoggio della Francia e dei paesi Nato e filo-occidentali all’Ucraina contro l’invasione russa: “La Russia spera che l’Ucraina e i suoi sostenitori si stanchino prima di lei. Noi non ci indeboliremo, e questo è il messaggio che sono venuto a portare agli ucraini. La nostra determinazione è intatta, così come la nostra ammirazione per il coraggio e la resilienza del popolo ucraino in questo momento così difficile.