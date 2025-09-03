mercoledì, 3 Settembre , 25
Kiev: oltre 500 droni e missili contro l'ucraina occidentale

Kiev: oltre 500 droni e missili contro l’ucraina occidentale

Video NewsKiev: oltre 500 droni e missili contro l'ucraina occidentale
Vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

Roma, 3 set. (askanews) – Nelle immagini dei Servizi d’emergenza ucraini, i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un vasto incendio dopo gli ultimi attacchi russi sull’Ucraina occidentale.Funzionari di Kiev hanno affermato che le forze russe hanno lanciato più di 500 droni e missili, prendendo di mira principalmente la parte occidentale del Paese e causando interruzioni di corrente.Secondo lo Stato Maggiore di Kiev, solo nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 166 scontri sul territorio ucraino. L’offensiva dell’esercito russo è stata condotta attraverso 81 attacchi aerei. Le aree colpite maggiormente sono state la regione di Vintorivka Sumy e la regione di Kherson.Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condiviso su X i suoi prossimi incontri internazionali per coordinare gli sforzi contro l’invasione dell’esercito russo.”Tra poche ore si terrà il vertice Danimarca-Ucraina-Paesi Nordici e Baltici. Stiamo preparando rinforzi significativi per l’Ucraina”, ha scritto Zelensky, aggiungendo che questa sera sarà in Francia per un incontro bilaterale “per coordinare i nostri sforzi”.

