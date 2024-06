kiev,-tensioni-al-primo-pride-dopo-l’invasione-russa

ROMA – Cinquecento manifestanti hanno protestato a Kiev per i diritti Lgbtqia+, in occasione del Pride: il primo a due anni dall’invasione della Russia. Hanno partecipato al corteo anche alcuni dipendenti di varie ambasciate occidentali e molti soldati ucraini, impegnati nella guerra, per chiedere i diritti per le persone omosessuali nell’esercito. Per motivi di sicurezza i manifestanti hanno potuto marciare solo per pochi metri ma le tensioni non sono mancate. Alcuni ultranazionalisti hanno cercato di impedire il Pride.

“Nonostante le minacce, la pressione, tutti i pericoli e perfino l’acquazzone, siamo usciti a rivendicare i nostri diritti”, hanno scritto gli organizzatori su X.

Neo-N*zi Ukrainians crashed the Pride parade in Kiev. To be fair they’re both equally awful. pic.twitter.com/aw4ihDuG79 — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 16, 2024

