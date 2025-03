KIKO Milano e Adyen: il futuro della bellezza passa da innovazione e pagamenti efficaci

Roma, 19 mar. (askanews) – KIKO Milano, Global Beauty Brand italiano numero 1 in Italia con negozi in più di 70 paesi, ha implementato nei propri store fisici e online una soluzione Unified Commerce insieme a Adyen, con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza di pagamento dei propri clienti, rendendo il momento dell’acquisto unico e significativo. Centrale in questo senso, informa una nota, anche l’integrazione strategica dei dati sui pagamenti e l’abilitazione di metodi di pagamento locali, a supporto delle esigenze specifiche dei diversi mercati.

La customer experience si è evoluta negli ultimi anni, focalizzandosi sempre più su tre fattori: comodità, velocità e sicurezza. Per questo motivo, KIKO Milano desiderava ottimizzare la fase del pagamento, determinante nel più ampio customer journey dei suoi clienti, assicurandosi di poter offrire loro un’esperienza personalizzata e soddisfacente su tutti i canali. Ciò risultava, però, complesso per via delle differenze esistenti nei vari mercati in termini di preferenze e metodi di pagamento utilizzati, così come per la difficoltà nello sfruttare appieno il potenziale dei dati disponibili sul comportamento dei clienti, frammentati su diversi sistemi.

Collaborando con Adyen, KIKO Milano ha implementato una soluzione di pagamento unificata, in grado di abilitare transazioni seamless su tutti i canali. Terminali moderni come i POS mobile e l’innovativa funzionalità Tap To Pay su iPhone sono state, ad esempio, adottate dal brand nei punti vendita, per rendere il momento del pagamento fluido e senza attese. In questo senso, anche l’integrazione immediata e semplice con la piattaforma POS EVA di New Black preesistente ha svolto un ruolo chiave. Inoltre, per garantire un’esperienza ottimale nei diversi mercati in cui è attiva la collaborazione, ovvero Europa, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti e Hong Kong, KIKO Milano offre ora anche metodi di pagamento locali, abilitati da Adyen, come Alipay e WeChat Pay, dove disponibili. Infine, i dati sui pagamenti provenienti dai diversi canali e Paesi risultano integrati in un’unica piattaforma, semplificando la gestione delle transazioni e l’accesso a insight significativi sul comportamento dei clienti.

L’utilizzo di tecnologie di pagamento innovative ha permesso di rendere più fluida l’esperienza di acquisto, con effetti positivi sul conversion rate. I benefici ottenuti sono, però, molteplici e riscontrabili in più aree; tra i principali: – Un maggiore livello di sicurezza nei pagamenti, che si riflette anche nella percezione dei clienti, accompagnato da un aumento complessivo dei pagamenti digitali nei negozi al 50% in media a livello globale con picchi fino al 65% nei mercati chiave europei dal 2023, anno di inizio della collaborazione. – Un processo di espansione globale semplificato e più rapido, come testimonia l’implementazione di 10.000 terminali in 1.000 negozi in meno di 9 mesi. – Maggiore accessibilità e qualità dei dati, che hanno favorito la creazione di profili cliente più completi, portando a tassi di engagement più elevati. “L’integrazione di Adyen nei nostri sistemi e processi esistenti è stata un’esperienza completa e trasformativa. Oltre ad aver aumentato la sicurezza dei pagamenti, permettendoci di ottenere e mantenere la certificazione PCI con maggiore facilità, ci ha permesso di arricchire i nostri profili cliente con informazioni rilevanti sulle abitudini di pagamento, permettendoci di sviluppare strategie di marketing più mirate e in linea con le loro preferenze”, afferma Kaveh Vahabi, Chief Information Officer di KIKO Milano.

“I clienti vogliono e si aspettano un’esperienza di acquisto fluida, sia online che in store, e in questo senso i pagamenti ricoprono un ruolo fondamentale. La collaborazione con Adyen ci ha permesso di implementare una soluzione di pagamento unificata per tutti i canali e ha permesso ai nostri clienti di poter scegliere il loro metodo di pagamento preferito. E questo non solo ha avuto un impatto positivo sul nostro CR ma ci ha anche permesso di analizzare i dati di pagamento restituendoci una chiara immagine di ciò che funziona e di ciò su cui invece bisogna lavorare. La piattaforma di Adyen è flessibile, scalabile e gestisce tutto dalle leggi sulla conformità ai metodi di pagamento locali e ha concretamente supportato il successo di KIKO Milano nell’ingresso in nuovi mercati”, dichiara Cristina Casa, Chief Retail Officer di KIKO Milano.

“Fornire ad ogni cliente le tecnologie di pagamento più adatte al proprio percorso di crescita è per noi fondamentale. In questo senso, siamo entusiasti di poter supportare KIKO Milano nel raggiungere i propri obiettivi, contribuendo a valorizzare l’unicità di ogni cliente attraverso pagamenti innovativi. Con la nostra piattaforma, desideriamo aiutare KIKO Milano a rispondere alle esigenze specifiche dei clienti in vari mercati, mantenendo sempre una visione globale e unificata”, commenta Gabriele Bellezze, Country Manager Adyen Italia.