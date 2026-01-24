sabato, 24 Gennaio , 26

Killian Nielsen a Verissimo, il rapporto complicato con mamma Brigitte

Killian Nielsen a Verissimo, il rapporto complicato con mamma Brigitte

Killian Nielsen, figlio di Brigitte Nielsen, sarà ospite oggi a Verissimo per parlare del complicato rapporto con la madre e della sua lotta contro la dipendenza dall’alcol.  

Il figlio dell’attrice e modella danese aveva già raccontato pubblicamente il dispiacere di non avere più rapporti con la madre Brigitte, ospite a La volta buona. Lo scorso 10 aprile 2025, Nielsen era stato intervistato nel salotto di Caterina Balivo insieme alla compagna Laura, che lo ha aiutato a uscire dal tunnel delle dipendenze: “Sono sempre rimasto solo e non avendo consigli sono caduto nelle dipendenze, come le dipendenze. Superarla è stata dura, a 30 anni ho trovato Laura e grazie a lei sono tornato in vita”, aveva spiegato.  

“Ero un alcolizzato – aveva aggiunto – non potevo partecipare agli eventi e sono sempre stato messo da parte”. Riguardo ai rapporti con la madre, aveva aggiunto: “Fino a poco tempo fa avevo rapporti con mia madre, erano perfetti. Quando ho conosciuto Laura e mi sono riavvicinato a mio padre adottivo e lei, ma a causa di una storia che ho pubblicato sui social in cui si vedeva che avevo partecipato a una festa di mio padre adottivo, Raoul Meyer (ex marito dell’attrice) si è rotto qualcosa”. 

“Poche settimane – aveva continuato – dopo questa storia le telefono perché doveva fare un evento a Capri, chiedendole se potessi andare anche io perché c’erano anche i miei fratelli. Lei mi dice che non potevo andarci a causa dei miei problemi con l’alcol”. “Una volta gli hanno anche detto ‘Per parlare con tua mamma devi prendere appuntamento'”, aveva aggiunto la compagna Laura. 

Nonostante la gioia per aver festeggiato, nel 2025, cinque anni di sobrietà, nel cuore di Killian Nielsen rimane il dispiacere per non avere rapporti con sua madre Brigitte. Un paio d’anni fa, un tentativo di riconciliazione tra madre e figlio sembrava essere andato a buon fine, ma successivamente è arrivata una nuova rottura.  

