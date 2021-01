Kim Jong-un ha ringraziato il popolo per il “sostegno in tempi difficili”

AGI – Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ringraziato il suo popolo per il sostegno in questi “tempi difficili” in una lettera manoscritta pubblicata in occasione del nuovo anno e a pochi giorni da un importante congresso del Partito del Lavoro che fisserà gli obiettivi economici del Paese. I media ufficiali hanno annunciato che il congresso, il primo in cinque anni, si terrà all’inizio di gennaio ma non hanno fornito una data precisa.

“Auguro sinceramente a tutte le famiglie in tutto il Paese maggiore felicità e buona salute”, si legge nella lettera di Kim, “in questo nuovo anno cercherò anche di far avanzare la nuova era in cui gli ideali e i desideri del nostro popolo diventeranno realtà”.

