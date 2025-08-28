kim-jong-un-in-cina-per-la-parata-militare-per-gli-80-anni-dalla-fine-della-seconda-guerra-mondiale

ROMA – Il leader nordcoreano Kim Jong Un sarà in Cina il 3 settembre per prendere parte alla parata militare di Pechino organizzata per gli 80 anni dalla vittoria della Seconda Guerra Mondiale e la resa del Giappone. Lo ha riferito l’assistente del ministero degli Esteri, Hong Lei. Secondo quanto scrive Bbc, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, è stata sottolineata la “tradizionale amicizia” tra i due Paesi che dura da decenni e si è ribadita la volontà di continuare a collaborare per “la pace e la stabilità regionale”.

A confermare la notizia della visita è stata anche l’agenzia di stampa statale della Corea del Nord, Kcna. Nelle poche righe pubblicate, ha specificato che Jong Un andrà “su invito di Xi Jinping”.

Sarà il primo incontro faccia a faccia con il presidente cinese dal viaggio di Jong Un a Pyongyang per un vertice nel 2019. Sempre secondo quanto scrive Bbc, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non sarà presente. Il tycoon “all’inizio di questa settimana ha dichiarato di voler incontrare Kim, il cui crescente arsenale nucleare e il cui sostegno alla Russia hanno scosso l’Occidente”. Il leader nordcoreano viaggia raramente all’estero. I suoi recenti contatti con gli omologhi mondiali si sono limitati a quelli con Vladmir Putin, che ha incontrato due volte dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

