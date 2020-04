Kim Jong-un “in gravi condizioni dopo un intervento”

Il leder di Pyongyang, Kim Jong-un, è in gravi condizioni dopo un intervento chirurgico. Lo sostiene la Cnn citando fonti dell’intelligence Usa. Lo scorso 15 aprile, il dittatore della Corea del Nord non aveva partecipato, come non era mai accaduto prima, alle celebrazioni per il compleanno di suo nonno, il defunto fondatore della nazione Kim Il Sung, alimentando le speculazioni sul suo stato di salute.

La Corea del Sud non conferma le notizie riguardanti lo stato di salute del leader nord-coreano e non rileva attività inusuali da parte di Pyongyang. “Non abbiamo nulla da confermare e non ci sono state attività inconsuete in Corea del Nord”,

