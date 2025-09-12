Kim Jong Un presenterà piano sviluppo armi a Congresso partito

Roma, 13 set. (askanews) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un presenterà una politica che persegue simultaneamente lo sviluppo di armi nucleari e forze convenzionali al prossimo congresso del partito. Lo ha riportato sabato l’agenzia di stampa statale KCNA.

Kim ha fatto queste dichiarazioni durante la sua ispezione, giovedì e ieri, all’istituto per le armi difensive corazzate e all’istituto per le armi elettroniche.

Il numero uno di Pyongyang ha dichiarato che “il nono Congresso del Partito dei Lavoratori di Corea presenterà la politica di promuovere simultaneamente la costruzione delle forze nucleari e delle forze armate convenzionali nel campo del rafforzamento della difesa nazionale”, ha riferito la KCNA.

In precedenza, la Corea del Nord aveva annunciato di aver approvato un piano per convocare il nono congresso del partito durante la riunione plenaria del partito a giugno, senza tuttavia fornire altri dettagli.

L’ultimo congresso del partito, evento chiave che si tiene ogni cinque anni, si è svolto nel gennaio 2021.