kim-jong-un:-rappresaglie-terribili-contro-chi-ci-attacca

Roma, 26 feb. (askanews) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha minacciato “terribili attacchi di rappresaglia” contro qualsiasi forza che compia azioni militari ostili contro la Corea del Nord, intervenendo alla parata notturna a Pyongyang per la chiusura del congresso del Partito del lavoro.

Secondo quanto riferito dall’agenzia di Stato Kcna, Kim ha dichiarato che le forze armate nordcoreane sono “pienamente pronte ad affrontare qualsiasi circostanza” e colpiranno immediatamente chiunque violi la sovranità e la sicurezza del Paese. Ha inoltre definito la difesa del “diritto all’esistenza e allo sviluppo dello Stato e del popolo” come il compito prioritario assoluto dell’esercito.

La parata, svoltasi ieri sera in piazza Kim Il Sung, ha visto esibizioni aeree e la partecipazione di diverse unità militari, comprese quelle impiegate in operazioni all’estero e reparti del genio. Secondo fonti sudcoreane, alcuni di questi contingenti sono stati dispiegati a sostegno della Russia nella guerra in Ucraina.

Nel resoconto ufficiale non è stato tuttavia fatto riferimento alla presenza di sistemi d’arma strategici, come il missile balistico intercontinentale Hwasong-20 presentato nell’ottobre scorso, segno che tali armamenti non sarebbero stati mostrati durante la sfilata.

Il nono Congresso del Partito del lavoro, iniziato la scorsa settimana, ha definito le linee politiche dei prossimi cinque anni nei settori della difesa, dell’economia e della politica estera, ribadendo la centralità della deterrenza militare nella strategia di Pyongyang.