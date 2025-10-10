kim-jong-un-riceve-il-premier-cinese-li-qiang

Roma, 10 ott. (askanews) – La Cina è pronta a rafforzare gli scambi di alto livello e la comunicazione strategica con la Corea del Nord. Lo ha dichiarato il premier cinese Li Qiang durante un incontro a Pyongyang con il leader nordcoreano Kim Jong Un avvenuto ieri, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua.

Li, numero due della nomenklatura cinese e leader di più alto rango a visitare la Corea del Nord dal 2019, ha trasmesso a Kim i “cordiali saluti e i migliori auguri” del segretario generale Xi Jinping, oltre alle sue “calde congratulazioni” per l’80mo anniversario della fondazione del Partito dei lavoratori di Corea.

Il premier ha ricordato che lo scorso mese Kim si era recato in Cina per partecipare alle celebrazioni per l’80mo anniversario della vittoria nella Guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese e nella Seconda guerra mondiale. In quell’occasione, Xi e Kim avevano “indicato la direzione e tracciato la rotta” per approfondire ulteriormente le relazioni bilaterali.

Il Partito comunista cinese e il governo di Pechino – ha affermato Li – considerano i rapporti con la Corea del Nord da una prospettiva strategica e di lungo periodo. “Mantenere, consolidare e sviluppare le tradizionali relazioni di amicizia e cooperazione tra i nostri due Paesi è una politica costante e incrollabile della Cina”, ha dichiarato.

Li ha aggiunto che Pechino è pronta a lavorare con Pyongyang per attuare la guida congiunta dei leader dei due partiti e dei due Stati, promuovendo nuovi progressi nella cooperazione bilaterale. La Cina, ha detto, intende approfondire l’amicizia tradizionale, espandere la cooperazione pratica e rafforzare il coordinamento nelle questioni internazionali e regionali, sostenendo al tempo stesso il multilateralismo e un ordine mondiale più giusto ed equo.

Da parte sua, Kim Jong Un ha chiesto a Li di trasmettere a Xi Jinping i suoi “più sinceri saluti e auguri”, accogliendo calorosamente la delegazione cinese in visita a Pyongyang per le celebrazioni. Il leader nordcoreano ha lodato “i grandi successi raggiunti dalla Cina nella costruzione socialista sotto la saggia leadership del segretario generale Xi”.

Kim ha definito le relazioni tra Corea del Nord e Cina “indissolubili”, ribadendo che “consolidare e sviluppare i rapporti di amicizia e cooperazione tra i due Paesi rimane la posizione incrollabile del Partito e del governo della Corea del Nord, indipendentemente dai cambiamenti nello scenario internazionale”.

Tale cooperazione – ha aggiunto – “serve gli interessi comuni di entrambe le parti e contribuisce alla pace, alla stabilità e allo sviluppo della regione”.

Kim ha inoltre riaffermato il pieno sostegno nordcoreano al principio dell’unica Cina, dichiarando l’opposizione “agli atti separatisti di indipendenza di Taiwan e a ogni ingerenza esterna”, oltre a sostenere la posizione di Pechino su Hong Kong, Xinjiang e Xizang (Tibet).

Pyongyang – ha concluso Kim – è pronta a mantenere stretti contatti di alto livello con Pechino, promuovere la cooperazione in vari settori, rafforzare la collaborazione multilaterale e contribuire allo sviluppo delle rispettive cause socialiste, “portando maggiori benefici ai popoli dei due Paesi”.