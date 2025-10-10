Kim Jong Un: trasformerò la Corea del Nord nel paradiso socialista

Roma, 10 ott. (askanews) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso di trasformare la Corea del Nord in un “paradiso socialista prospero e ricco”, in occasione della cerimonia per l’80mo anniversario della fondazione del Partito dei lavoratori di Corea. Lo ha riferito oggi l’agenzia ufficiale Kcna.

Nel suo discorso, pronunciato giovedì nello stadio del Primo maggio di Pyongyang davanti a delegazioni straniere e a rappresentanti di varie organizzazioni, Kim ha ripercorso la storia del partito, ricordando che negli anni Novanta la Corea del Nord dovette adottare una politica di sviluppo simultaneo dell’economia e della forza nucleare per “far fronte alle crescenti minacce di guerra atomica da parte degli imperialisti statunitensi” in un contesto di sconvolgimenti politici globali.

“Storicamente, non è mai esistito un Paese come il nostro, costretto a portare avanti così tanti compiti per la difesa nazionale e la costruzione del Paese, pur affrontando costantemente pressioni, interferenze e minacce di aggressione da parte di forze esterne”, ha dichiarato Kim.

Il leader ha affermato che la Corea del Nord continua a subire “feroci pressioni politiche e militari da parte dei suoi avversari”, ma che “il suo prestigio internazionale come membro leale delle forze socialiste cresce di anno in anno”.

“Se il Paese continuerà a lavorare con lo stesso spirito ancora per qualche anno, potrà trasformare la propria vita in modo straordinario e raggiungere i suoi obiettivi”, ha detto Kim, promettendo: “Trasformerò questa terra in un Paese più prospero e più bello, nel miglior paradiso socialista del mondo”.

Le celebrazioni sono iniziate ieri sera, alla vigilia dell’anniversario, e si sono aperte con fuochi d’artificio, coreografie di massa e una grande performance artistica. Tra gli ospiti stranieri presenti figuravano il premier cinese Li Qiang, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev e il segretario generale del Partito comunista del Vietnam To Lam.

Secondo fonti sudcoreane, la prevista parata militare, che si doveva svolgere alla mezzanotte locale, sarebbe stata rinviata, probabilmente a causa della pioggia, e potrebbe svolgersi nella notte tra venerdì e sabato (pomeriggio di oggi in Italia).

Ieri Kim ha inoltre assistito a un concerto del gruppo di artisti russi guidato dal cantautore Shaman, tenutosi al Teatro d’arte Mansudae di Pyongyang. All’evento erano presenti anche la ministra degli Esteri Choe Son Jui, la sorella del leader Kim Yo Jong – figura influente del Comitato centrale del partito – funzionari governativi e membri dell’ambasciata russa in Corea del Nord. Kim ha descritto la performance come “un contributo unico al rafforzamento dell’amicizia fraterna tra Corea del Nord e Russia”.