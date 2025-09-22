Kim Jong Una apre a possibilità colloqui: ho un bel ricordo di Trump

Roma, 22 set. (askanews) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha dichiarato di avere un “bel ricordo” del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e che Pyongyang è aperta a colloqui con Washington se gli Stati Uniti rinunceranno alla richiesta di denuclearizzazione del Nord.

Kim durante un importante incontro parlamentare tenutosi sabato e domenica, secondo quanto ha riferito oggi l’agenzia di stampa ufficiale KCNA, dopo che Trump aveva espresso la speranza di incontrare il leader nordcoreano quest’anno.

Il numero uno di Pyongyang ha ribadito che la Corea del Nord non rinuncerà mai alle armi nucleari, ma ha affermato che potrebbe sedersi al tavolo con gli Stati Uniti se Washington non ponesse la denuclearizzazione come condizione per i colloqui.

“Se gli Stati Uniti abbandonano la loro ossessione vuota per la denuclearizzazione e vogliono perseguire la pacifica convivenza con la Corea del Nord sulla base del riconoscimento della realtà, non c’è alcuna ragione per cui non dovremmo sederci con loro”, ha dichiarato Kim. “Personalmente, ho ancora un bel ricordo del presidente degli Stati Uniti Trump”.

E’ la prima volta che Kim commenta direttamente il suo rapporto con Trump. A luglio, la sorella di Kim, Kim Yo Jong, aveva affermato che i rapporti personali tra i due leader “non sono cattivi”.

Il messaggio di Kim giunge in un momento in cui circolano voci secondo cui Trump potrebbe cercare un incontro a sorpresa con Kim, possibilmente nel villaggio di tregua di Panmunjom, quando si recherà in Corea del Sud per partecipare al prossimo vertice APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation).

Trump ha incontrato Kim tre volte durante il suo primo mandato, incluso il loro primo vertice a Singapore nel giugno 2018 e un altro ad Hanoi nel febbraio 2019. Da quando il vertice di Hanoi si è concluso senza un accordo, i colloqui sulla denuclearizzazione del programma nucleare nordcoreano si sono arenati.

Nel più recente incontro parlamentare, Kim ha ribadito che il Nord non ha alcuna intenzione di rinunciare alle proprie armi nucleari, affermando che non saranno mai una merce di scambio. La Corea del Nord – ha affermato è ormai una potenza nucleare “irreversibile”, come è stato sancito dalla costituzione.

Riguardo alla Corea del Sud, Kim ha affermato che non si siederà mai al tavolo per dei colloqui, ribadendo che il Nord non cercherà mai la riunificazione con Seul: “Non ci uniremo mai a un Paese che affida la propria politica e difesa a una potenza straniera”, definendo la riunificazione intercoreana “non necessaria”.

Il leader nordcoreano ha respinto il piano in tre fasi del presidente sudcoreano Lee Jae-myung per la denuclearizzazione del Nord, definendolo una semplice “copia” delle proposte dei suoi predecessori.

Da quando è entrato in carica a giugno, Lee ha lanciato un’apertura di pace verso la Corea del Nord nel tentativo di ricucire i rapporti, dichiarando che perseguirà un piano di denuclearizzazione in tre fasi, iniziando con un congelamento dei programmi nucleari e missilistici nordcoreani nella prima fase.