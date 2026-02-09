lunedì, 9 Febbraio , 26

Brindisi, assalto a portavalori su statale per Lecce: banditi in fuga

(Adnkronos) - Assalto a un furgone portavalori oggi,...

Fisica, è morto Antonino Zichichi: aveva 96 anni

(Adnkronos) - Il fisico Antonino Zichichi, autore di...

Montagna, 11 morti in 7 giorni: Soccorso alpino invita a prudenza per pericolo valanghe

(Adnkronos) - Undici morti in montagna in sette...

Juventus, Spalletti show con giornalista dopo la Lazio: “Posso darti un bacio?”

(Adnkronos) - Luciano Spalletti show dopo Juventus-Lazio. L'allenatore...
kim-kardashian-e-lewis-hamilton,-il-flirt-continua:-avvistati-insieme-al-super-bowl
Kim Kardashian e Lewis Hamilton, il flirt continua: avvistati insieme al Super Bowl

Kim Kardashian e Lewis Hamilton, il flirt continua: avvistati insieme al Super Bowl

DALL'ITALIA E DAL MONDOKim Kardashian e Lewis Hamilton, il flirt continua: avvistati insieme al Super Bowl
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati avvistati insieme al Super Bowl LX, tra sorrisi e sguardi complici: un nuovo tassello che alimenta le indiscrezioni sulla loro presunta relazione, già oggetto di attenzione da parte dei media internazionali.  

L’imprenditrice e il pilota di Formula 1 sono amici da anni, ma le loro fughe romantiche a Londra e a Parigi lasciano intendere che il loro rapporto possa aver preso una direzione diversa. Proprio com’è successo alla sorella di Kim, Kourtney Kardashian, che ha sposato il suo migliore amico Travis Barker, il batterista dei Blink 182. Anche se alcuni media parlano di una ‘friendship with benefits’ quella che ci sarebbe tra Kim e Lewis, ovvero una relazione senza impegno. 

Ancora prima della loro apparizione all’evento sportivo dell’anno, la showgirl e il pilota si sono goduti il Capodanno ad Aspen – meta gettonata tra le celebrità di Hollywood – e alcuni giorni all’insegna del romanticismo e del lusso tra le campagne inglesi, le Cotswolds, e la Ville Lumière. Al momento, i diretti interessanti non hanno rilasciato dichiarazioni sulla loro frequentazione. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.