Charlie Kirk ucciso, Meloni: "Ferita profonda per la democrazia"

(Adnkronos) - "Sconvolge la notizia dell’uccisione di Charlie...

Chi era Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso alla Utah University

(Adnkronos) - Charlie Kirk, ferito a morte oggi...

Spari alla Utah University, morto l’attivista conservatore Charlie Kirk

(Adnkronos) - E' morto Charlie Kirk, fondatore dell'organizzazione...

Chi è Charlie Kirk, l’attivista di destra ferito alla Utah University

(Adnkronos) - Charlie Kirk, ferito oggi durante un...
kirk-ucciso,-il-mistero-dei-tweet-sospetti:-“alla-utah-university-succedera-qualcosa-di-grosso”
Kirk ucciso, il mistero dei tweet sospetti: “Alla Utah University succederà qualcosa di grosso”

Kirk ucciso, il mistero dei tweet sospetti: “Alla Utah University succederà qualcosa di grosso”

Kirk ucciso, il mistero dei tweet sospetti: "Alla Utah University succederà qualcosa di grosso"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Nella vicenda dell’uccisione di Charlie Kirk all’Università dello Utah, spuntano anche dei misteriosi messaggi pubblicati su X ieri, alla vigilia della visita al Campus del giovane attivista conservatore. “Charlie Kirk verrà al mio college domani, spero davvero che qualcuno lo faccia letteralmente evaporare”, si leggeva sull’account di @NajraGalvz, poi reso privato e inaccessibile dall’utente. “Diciamo solo che domani succederà qualcosa di grosso”, scriveva ancora in un altro messaggio. 

Prima che l’account fosse reso privato dall’utente, sono stati centinaia i commenti di quanti sono rimasti colpiti e preoccupati dalla misteriosa coincidenza. Tra i tag in risposta a @NajraGalvz, anche quelli alla polizia e all’Fbi. 

 

