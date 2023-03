Kishida in Polonia: vi aiuteremo in assitenza profughi ucraini

Premier Giappone: Varsavia in prima linea nel soccorso umanitario

Roma, 22 mar. (askanews) – Il primo ministro giapponese Fumio Kishida si è impegnato oggi a fornire alla Polonia assistenza per contribuire all’ospitalità dei rifugiati ucraini, sfuggiti alla guerra innescata dall’invasione russa. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa Kyodo.

All’indomani del suo viaggio a sorpresa in Ucraina, Kishida ha incontrato il suo omologo polacco Mateusz Morawiecki a Varsavia e, in una conferenza stampa, ha dato atto alla Polonia di essere la “prima linea dell’assistenza militare e umanitaria all’Ucraina”.

Secondo i dati ufficiali più di 1,5 milioni di rifugiati ucraini sono fuggiti in Polonia.

Kishida, entrato in Ucraina attraverso la Polonia e poi rientrato nel paese Ue prima di ripartire per il Giappone, ha sottolineato l’importanza della “continua assistenza di paesi che la pensano allo stesso modo” per porre fine alla guerra in Ucraina.

Lui e Morawiecki hanno concordato di espandere la cooperazione bilaterale nei settori della sicurezza e dell’economia, con il leader polacco che ha affermato che “la cooperazione in materia di sicurezza con il Giappone contribuirà a rafforzare la sicurezza in Europa”.

continua a leggere sul sito di riferimento