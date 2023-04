Kishida visiterà quattro Paesi africani prima del G7

Presidente di turno del Gruppo dei Sette

Roma, 11 apr. (askanews) – Il primo ministro giapponese Fumio Kishida visiterà l’Egitto, il Ghana, il Kenya e il Mozambico a partire dalla fine di aprile, in vista del vertice del Gruppo dei Sette a Hiroshima a maggio. L’ha annunciato oggi il governo nipponico.

Il capo di gabinetto e portavoce del governo Hirokazu Matsuno ha dichiarato in una conferenza stampa che Kishida intende confermare la cooperazione con i principali Paesi africani per affrontare le questioni globali, obiettivo questo “significativo” per il Giappone, che detiene la presidenza di turno del G7 per quest’anno.

Il viaggio di Kishida durerà sette giorni dal 29 aprile, hanno detto fonti governative all’agenzia di stampa Kyodo. Sarà la sua prima visita in Africa da quando è diventato primo ministro nell’ottobre 2021.

Con il vertice del G7, che si terrà nel collegio elettorale del primo ministro, Kishida ha espresso la sua volontà di rafforzare i legami con il “Sud globale”, un termine che si riferisce collettivamente alle nazioni in via di sviluppo a Sud dell’Equatore.

continua a leggere sul sito di riferimento