KKN conferma: “Sporting Lisbona e Napoli non scenderanno in campo”

In attesa della conferma da parte del Napoli, continuano ad arrivare indiscrezioni in merito all’amichevole contro lo Sporting Lisbona. Tra le fila del club portoghese, dopo l’ultimo controllo, sono infatti risultati positivi tre calciatori. Una condizione che mette a rischio la sfida inizialmente in programma a partire dalle 20.30 di oggi. Questa rappresentava l’ultima amichevole prima della ripresa ufficiale del campionato di Serie A.

Sporting Lisbona-Napoli, le ultime

Una ulteriore conferma è quindi arrivata in queste ore dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli. La radio ufficiale del Napoli ha rilasciato un ultimo aggiornamento tramite il proprio profilo Twitter ufficiale:

“Da fonti autorevoli riceviamo conferma che la Gara di stasera non verrà disputata causa tre positivi al Covid nello Sporting Lisbona”.

