KKN – Gattuso non vuole rischiare Koulibaly per la Lazio: le condizioni

Domani alle 18.00 il Napoli scenderà in campo allo stadio Olimpico per sfidare la Lazio: ci sarà però una grande assenza, quella di Kalidou Koulibaly

Il giornalista Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club, ha rilasciato le ultime sulle condizioni di Kalidou Koulibaly:

Teoricamente il senegalese è già pronto. Ma Gennaro Gattuso non ha intenzione di rischiarlo, dunque il difensore non disputerà la gara di domani contro la Lazio. Per una tipologia di infortunio come il suo servono sempre un po’ di settimane di riadattamento