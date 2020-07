Incontro De Laurentiis | Victor Osimhen, giovane attaccante classe ’98 del Lille, è in città per chiudere con il Napoli. Un primo giro ieri pomeriggio, appena atterrato in Italia con la fidanzata e gli agenti. Poi l’arrivo all’Hotel Britannique e l’incontro serale con Gennaro Gattuso. In queste ore ci sarà invece il colloquio e la presentazione con il presidente Aurelio De Laurentiis a Capri.

A Capri l’incontro tra Osimhen e De Laurentiis

Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del Napoli, riferisce alcuni dettagli riguardo questo incontro che si preannuncia blindato. Il calciatore e la fidanzata sono attesi sull’isola insieme a due membri dell’entourage di Osimhen. Non ci sarà alcuna fuga di notizie: De Laurentiis ha organizzato tutto nella sua villa privata, con tanto di attracco direttamente sul mare. Gli agenti sono già convinti dell’offerta del Napoli, resta soltanto da incassare il sì definitivo di Osimhen. A quel punto partirà la trattativa tra i club, che non si preannuncia complicata: i rapporti sono più che buoni tra le società e non sarà difficile trovare un accordo sulla valutazione.

The post KKN – Incontro blindato tra Osimhen e De Laurentiis a Capri: i dettagli appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento