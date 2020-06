KKN – Napoli al San Paolo martedì per la rifinitura: mercoledì la partenza

Da pochi giorni il calcio giocato è tornato alla ribalta e già ci regala gradi sfide. In particolare resta in programma la finale di Coppa Italia che metterà di fronte il Napoli di Gattuso e la Juventus dell’ex Sarri. Entrambe le squadre sono arrivate a questa gara non senza alcune difficoltà nelle rispettive semifinali. I bianconeri hanno dovuto superare lo scoglio Milan. I partenopei, invece, si sono dovuti occupare prima dell’Inter. Adesso si ritroveranno a Roma ma prima il Napoli potrebbe recarsi al San Paolo.

Napoli, il programma

E’ già accaduto in occasione della semifinale di ritorno con l’Inter ma adesso il Napoli potrebbe decidere di replicare. Secondo quanto riferisce la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, gli uomini di Gattuso potrebbero ritrovarsi ancora una volta tra le mura dello stadio San Paolo. L’obiettivo è quello della rifinitura prima della partenza prevista per Roma e per la finale di Coppa Italia contro i bianconeri. Di seguito i dettagli diramati dalla radio ufficiale tramite i propri profili social:

‘Finale Coppa Italia: il Napoli svolgerà martedì la rifinitura al San Paolo, mercoledì in mattinata la partenza per Roma’.

