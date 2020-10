KKN – Napoli, i calciatori non potranno seguire le Nazionali: la situazione

Clamorosa decisione da parte dell’ASL della Regione Campania. Gli esperti hanno, infatti, deciso di fermare il Napoli sul punto di partire per Torino in vista della sfida contro la Juventus. I controlli effettuati nelle ultime ore hanno, infatti, evidenziato la presenza di due calciatori positivi al Coronavirus. Inizialmente solo Zielinski ed Elmas sembravano essere destinati a rimanere a casa. Adesso invece tutta la società è stata messa in isolamento fiduciario. Una situazione che potrebbe influenzare anche la posizione del Napoli con le Nazionali.

Napoli, i calciatori non giocheranno con le Nazionali

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il proprio profilo Twitter ha fatto il punto della situazione. La radio partenopea ha sottolineato che l’isolamento non permetterà ai calciatori nemmeno di prendere parte alle sfide con le rispettive nazionali di calcio:

“Il Napoli è in isolamento domiciliare volontario. Non partirà per Torino e anche i nazionali non partiranno per decisione dell’Asl Napoli 1″.

