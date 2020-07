KKN – Oggi non sarà il giorno di Osimhen: atteso un nuovo incontro tra il Napoli e D’Avila

Non è ancora arrivato il momento di Victor Osimhen a Napoli, mancano gli ultimi dettagli e poi il nigeriano sarà ufficialmente un calciatore azzurro. Si aspettava un annuncio già nella serata di ieri, come riportato da RMC Sport, ma questo non è arrivato e sono sorti i primi dubbi. Quando arriverà l’annuncio? Secondo Radio Kiss Kiss Napoli sicuramente non oggi, sarebbe previsto infatti un nuovo incontro tra la dirigenza partenopea e l’agente del calciatore D’Avila.

NIENTE ANNUNCIO DI OSIMHEN

Questo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli sulla questione ufficialità e annuncio di Victor Osimhen: “Ci sono delle ultime informazioni sul possibile annuncio di Victor Osimhen, e sulla conseguente ufficialità al Napoli. Ci fanno sapere che oggi non ci sarà nessun tipo di annuncio, nessun tweet di De Laurentiis o cose simili. Si pensa solo al Napoli ed alla sfida di stasera. Ci dovrebbe essere un nuovo incontro tra la società azzurra e D’Avila per perfezionare ancora l’affare”.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO NIGERIANA

Amaju Pinnick, presidente della Federcalcio nigeriana, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare della stella Osimhen.

Queste le sue parole: “Credo che Victor Osimhen rappresenti un ottimo rinforzo per il Napoli. Seguo le vicende del club azzurro dai tempo di Diego Armando Maradona. Napoli è una città orgogliosa e lo è anche nel calcio. Ed Osimhen è un orgoglio del calcio africano. E’ un ragazzo disciplinato ma al contempo concentrato e focalizzato sugli obiettivi e se vuole qualcosa sa come andarsela a prendere. Ha fatto la giusta scelta per la sua carriera.

Credo già che riceverà il giusto supporto dall’ambiente e dalla tifoseria. Napoli è il posto giusto per raggiungere insieme risultati importanti. E Osimhen darà sempre il massimo. Lo dico subito: Victor farà il possibile per raggiungere e superare i record scritti da una leggenda come Maradona. Ho sentito Victor pochi minuti fa: è molto eccitato dalla sua nuova esperienza e dal nuovo club. Napoli è un grande nome del calcio globale. Per lui sarà una nuova sfida e mi ha detto: “Presidente, renderò Napoli orgogliosa”.

The post KKN – Oggi non sarà il giorno di Osimhen: atteso un nuovo incontro tra il Napoli e D’Avila appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento