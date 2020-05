KKN – Osimhen piace al Napoli ma l’attaccante infiamma il mercato: Premier in pressing

Il nome di Victor Osimhen piace particolarmente al Napoli per l’attacco del futuro ma il calciatore infiamma il mercato. All’attaccante sembrerebbe piacere particolarmente l’opzione partenopea dopo alcuni contatti avviati da parte della società di De Laurentiis con l’entourage del calciatore. Adesso bisogna, quindi, trovare l’accordo con il Lille, club del calciatore.

Osimhen, le ultime di mercato

Un ostacolo che potrebbe essere difficile da superare questo per l’alta valutazione fatta dal Lille per l’attaccante. Come riferisce la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, il calciatore ha numerosi estimatori sul mercato. Numerosi club si preparano all’affondo. Tra questi, in particolare, Tottenham e Liverpool, club di Premier che si sono fatti avanti e sono pronti a mettere sul piatto un’offerta pari a 70 milioni di euro. Una cifra che, se confermata, non rientrerebbe nelle possibilità del club partenopeo.

Osimhen, le parole di Carmine Martino

“Il Napoli lo segue da tempo. Osimhen ha una valutazione elevata e bisogna andare con i piedi di piombo. E’ giovane ma ha una forza fisica impressionanti. Ha anche alcuni margini di miglioramento importante. Conosce l’odore del calcio tedesco, belga e francese. Mi ha colpito la sua forza fisica mentre deve migliorare nella finalizzazione. Può essere un buon sostituto di Milik in caso di partenza”.

