Klopp, Ancelotti è una bestia nera: dopo le sfide di Napoli perde anche con l’Everton

Dopo la vittoria in Champions League abbastanza netta a Lipsia, il Liverpool non riesce a trovare la conferma in campionato. Klopp ritrova ancora una volta la sua bestia nera, Carlo Ancelotti, che lo ha battuto due volte su due a Napoli. Ora all’Everton, il tecnico non cambia tradizione: il derby della Mersesyde va ai toffees, dopo ben 11 anni dall’ultima volta.

ANCELOTTI BATTE ANCORA KLOPP: VINCE L’EVERTON

I Reds quest’oggi hanno subito contro l’Everton la quarta sconfitta consecutiva in Premier League, di seguito tra l’altro proprio l’aggancio in classifica da parte dei Toffees. Ancelotti, come detto poc’anzi, a distanza di 11 anni, riporta il derby nella sponda blu del Mersesyde. La partita inizia subito in salita per la squadra di Klopp: l’Everton sblocca immediatamente il match. Al 3′ imbucata di James Rodriguez per Richarlison che infila Alisson con un diagonale. Al 30′ i Reds, già in piena emergenza infortuni, perdono il capitano Jordan Henderson che viene sostituito da Phillips. Nel secondo tempo il Liverpool parte forte e sfiora il pari con due colpi di testa di Mané, uno parato da Pickford e l’altro che invece finisce alto sopra la traversa. Al 69′ è Salah a rendersi pericoloso ma il numero 1 dei Toffees esce a valanga facendo sua la palla. All’81’ grande ripartenza dell’Everton con Calvert-Lewin che viene atterratto in area di rigore da Alexander-Arnold. Dal dischetto Sigurdsson realizza il definitivo 2-0. Sconfitta per i Reds quindi: Ancelotti è davvero una bestia nera per Klopp.

