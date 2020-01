Kobe Bryant, il saluto di Llorente: “Non riesco a crederci. Ci mancherai leggenda”

Un coro di voci si sono levate dopo la notizia della scomparsa di Kobe Bryant e della sua bambina in un incidente in elicottero. La notizia, arrivata ieri sera, ha sconvolto tutto il mondo. Tra questi c’è anche Fernado Llorente, che ha voluto ricordare lo sportivo tramite i propri social.

Il messaggio

L’attaccante del Napoli, Fernando Llorente, ha dedicato poche ma significative parole a Kobe Bryant ed alla sua famiglia. Il post sul suo profilo Instagram.

Non riesco ancora a credere a quanto successo ieri. Ci mancherai così tanto leggenda. Le mie condoglianze ed i miei riguardi sono con la tua famiglia e tutti coloro che hanno perso dei familiari in tragici incidenti. Riposate in pace Kobe e Gianna.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://www.instagram.com/p/B70nojkI3dq/”]

