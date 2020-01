Kolarov lega il suo futuro alla Roma: possibile ruolo da dirigente per il serbo dopo il suo ritiro

Aleksandar Kolarov lega il suo futuro alla Roma. Il serbo nella giornata di oggi ha ufficialmente messo nero su bianco il rinnovo di contratto con i giallorossi fino al 30 giugno 2021 ma l’accordo firmato dal terzino classe 1985 potrebbe non essere l’ultimo della sua carriera come si potrebbe pensare data la sua non più giovanissima età. L’ex Lazio e Manchester City infatti si sente ancora perfetta forma fisica e vorrebbe continuare a giocare il più a lungo possibile. La Roma dal canto suo è… continua a leggere sul sito di riferimento