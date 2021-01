Koulibaly alla UEFA: “Inviterei un razzista a stare un giorno con me, siamo tutti uguali”

Io credo che il razzismo sia uno dei più grandi flagelli del calcio di oggi perché in campo siamo tutti uguali in campo. Semplicemente veniamo solo da scenari differenti. Mi piacerebbe invitare un razzista a stare con me uno o due giorni per mostrargli chi sono veramente e per capire quali problemi ha con le persone come me, perché io non ho problemi con nessuno.