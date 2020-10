Koulibaly alza l’asticella degli obiettivi: “Abbiamo la giusta mentalità, continueremo a crescere. Sulla città dico…”

Kalidou Koulibaly, colonna portante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Napolimagazine. Ecco quanto, delle sue parole è stato evidenziato da Calcionapoli1926.it:

Da sei anni guida la difesa del Napoli, è corretto dire che non ha mai pensato di andarsene? Napoli è casa sua…

“Si. Quando sono arrivato a Napoli ricordo che non sono mancate le difficoltà, perchè c’era un po’ di timore per quello che sarebbe stato il mio rendimento. Mi sono messo subito a lavoro. Ho sempre voluto far parte di questa squadra, di questa città. Mi hanno dato tanto da quando sono arrivato e voglio restituire la stessa fiducia che ho ricevuto dal primo giorno che sono qui. La fiducia che mi hanno dato i tifosi è stata importante, mi hanno dato ulteriore conferma della scelta che ho fatto di rimanere qua. Sono molto contento oggi, stiamo facendo un bel lavoro, la mia famiglia sta bene a Napoli ed io sono felice di essere qua”.

Se le dico Scudetto e Coppa Italia, ritornando in Champions: a fine anno sarebbe felice?

“Chiaro che sarei felice. La strada è ancora lunga. Pensiamo al presente, alla sfida contro la Real Sociedad, che sarà molto difficile. Vogliamo rimettere le cose a posto dopo la prima sconfitta. Poi penseremo al campionato. Vincere aiuta a vincere, se vinci una partita poi vuoi vincere la successiva, per cui prima pensiamo all’Europa League”.

Quattro vittorie su quattro in campionato, si può dire che è un Napoli da scudetto o è troppo presto?

“Troppo presto. Sappiamo che il campionato è molto lungo, ci sono squadre molto forti. Siamo consapevoli che dobbiamo vincere le partite. Ogni partita è difficile, lo abbiamo visto nel week end a Benevento: era un derby, tutti pensavano fosse facile, mentre noi sapevamo che un derby non è mai una partita come le altre. Abbiamo dimostrato di avere la mentalità giusta, sono contento di questo, dobbiamo continuare a crescere”.

