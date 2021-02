Kalidou Koulibaly pare essere il motivo per il quale Klopp abbia litigato con la proprietà del Liverpool. Stando a quanto scrive “Il Sun”, il tecnico tedesco non avrebbe preso bene il mancato arrivo del difensore senegalese nella sessione estiva di mercato.

Koulibaly, clamoroso retroscena: il difensore ha fatto litigare Klopp e il Liverpool

Il non acquisto del forte centrale difensivo sarebbe da addebitare alle eccessive pretese economiche del Napoli. Richieste poi che non sono state assecondate dal club inglese che resta tuttora fermo sulle sue convinzioni ovvero quelle di aver comunque messo a disposizione del tecnico una rosa in grado di competere per tutti gli obiettivi stagionali. Toccherà quindi all’attuale direttore sportivo Micheal Edwards far collimare le posizioni di entrambe le parti e ripristinare un idillio che ha riportato il Liverpool sul tetto d’Europa e d’Inghilterra.

SERIE A, NOVITA’ PER UNA GIORNATA DI CAMPIONATO: I DETTAGLI

The post Koulibaly, clamoroso retroscena: il difensore ha fatto litigare Klopp e il Liverpool appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento